Le terribili profezie di Nostradamus per il 2025: l’umanità spazzata via da un nuovo virus

Nostradamus, le sue profezie per leggere il futuro

Nostradamus è lo pseudonimo di Michel de Nostredame, un astrologo, scrittore e farmacista francese. È considerato in assoluto comeil più famoso e importante scrittore di profezie della storia. I suoi presagi venivano raccolti in quartine. I suoi tanti seguaci attribuiscono a Nostradamus la capacità di aver predetto moltissimi eventi lungo il corso della storia, dalla rivoluzione francese all'esplosione della bomba atomica fino all'ascesa al potere di Adolf Hitler. Chi invece critica le sue previsioni segnala come le quartine di Nostradamus siano scritte in un modo così ambiguo che chiunque, a posteriori, può interpretarle come meglio crede.