Il conduttore Gianni Ippoliti aggredito in pieno centro a Roma per un parcheggio

Attimi di paura per Gianni Ippoliti. Nella notte tra sabato 28 e domenica 30 dicembre, il conduttore e giornalista televisivo è stato vittima di un episodio di violenza nel centro storico di Roma. L’aggressione, avvenuta in via de' Prefetti, a pochi passi da alcune delle principali arterie cittadine e vicino al Parlamento, sembrerebbe essere nata da un acceso diverbio per motivi di viabilità, forse legati a un parcheggio. Le autorità stanno ora esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, sperando di ricavare informazioni utili per individuare il responsabile dell’aggressione.