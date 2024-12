Grave lutto per Stefano Bettarini: "Il prezzo dell'amore è la perdita"

Un grave lutto ha colpito l'ex calciatore Stefano Bettarini: è morto il padre Mauro . "Il prezzo dell'amore è la perdita. Ciao babbo", ha scritto l'ex marito di Simona Ventura sui social. Mauro Bettarini aveva 86 anni e prima di affermarsi come assicuratore a Siena, aveva avuto delle esperienze nel mondo del calcio. Stefano è sempre stato molto legato al padre, che gli ha trasmesso la passione per il pallone. È proprio in una delle ultime squadre che allenò Mauro Bettarini, lo Staggia Senese, che Stefano mosse in primi passi sul terreno di gioco. Sposato con Nice (con la quale aveva da poco festeggiato 55 anni di matrimonio) e padre di Simona e Stefano, Mauro Bettarini è sempre stato una figura presente nella vita del figlio. L'uomo aveva compiuto 86 anni lo scorso ottobre e aveva fatto un viaggio in Egitto insieme alla moglie, al figlio Stefano e alla nuora Nicoletta Larini (figlia del noto ex pilota, che qualche anno fa ha partecipato a Temptation Island Vip).

Chi era Mauro Bettarini, padre di Stefano

Classe 1938, Mauro Bettarini ha un passato noto nel calcio. Negli anni '50 l'uomo giocò nelle giovanili della Roma come portiere ma, dopo quattro stagioni in giallorosso, a causa di una bocciatura al liceo classico i genitori gli imposero uno stop. Trasferitosi a Buonconvento, in provincia di Siena, Mauro Bettarini intraprese gli studi universitari in Giurisprudenza tornando a coltivare la sua passione per il calcio e ottenendo un ingaggio tra i pali del Poggibonsi, che all'epoca militava in serie D. Nel 1971, però, decise di appendere gli scarpini al chiodo: si laureò a 35 anni e iniziò a lavorare come assicuratore (professione che ha svolto fino al pensionamento) portando avanti la passione per il calcio allenando numerose squadre minori come Sinalunga, Chiusi, Colle Val d’Elsa e Staggia Senese.