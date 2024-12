WhatsApp non funzionerà più dal 1 gennaio su alcuni smartphone: i modelli

ROMA - Per chi ha uno smartphone Android obsoleto dal 1 gennaio non funzionerà più WhatsApp. L’app di messaggistica si bloccherà su decine di modelli proprio a partire dal primo giorno del 2025. La piattaforma Meta non sarà più attiva su telefoni Android obsoleti che non supportano gli ultimi aggiornamenti di sicurezza. E attenzione, a questo stop sono interessati anche modelli di iPhone con versioni di iOS precedenti alla 15.1, ossia i modelli di iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus.