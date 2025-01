Ecco l'animale che dominerà la Terra quando la specie umana si estinguerà

Secondo l’Università di Oxford, gli animali che domineranno il mondo quando l’uomo scomparirà dal pianeta saranno i polpi. Tutto grazie alla loro intelligenza, adattabilità e capacità di risolvere i problemi. Questo mollusco cefalopode invertebrato è capace di mimetizzarsi praticamente in qualsiasi condizione, ma ha anche un'impressionante modo di comunicare che gli permetterebbe di evolversi e formare civiltà avanzate in futuro.

Perché il polpo dominerà la Terra dopo l'estinzione dell'uomo

“I polpi sono tra le creature più intelligenti, adattabili e piene di risorse sulla Terra. La loro capacità di risolvere problemi complessi, comunicare tra loro con lampi di colore, manipolare oggetti e persino mimetizzarsi con una precisione impressionante suggerisce che, date le giuste condizioni ambientali, potrebbero evolversi come specie costruttrici di civiltà dopo l’estinzione degli esseri umani", ha spiegato Tim Coulson, ricercatore dell’Università di Oxford. “La loro struttura neurale avanzata, il sistema nervoso decentralizzato e le notevoli capacità di risoluzione dei problemi rendono diverse specie di polpi adatte a un mondo imprevedibile. Queste qualità potrebbero consentire loro di sfruttare nuove nicchie e di adattarsi a un pianeta in cambiamento, soprattutto in assenza di influenza umana", ha aggiunto.

Gli altri pregi del polpo

L'esperto ha anche rivelato che "i polpi sono in grado di distinguere tra oggetti reali e virtuali, risolvere enigmi, interagire con l'ambiente, maneggiare strumenti complessi con i loro tentacoli simili a pollici e prosperare in un'ampia varietà di habitat, dalle fosse profonde alle regioni costiere".