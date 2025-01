Australian Open: Fritz dona il montepremi a Los Angeles

Gli altri tennisti

Dopo questo gesto, sono stati molti gli atleti che si sono accodati, altri tennisti, come Coco Gauff, Madison Keys e Jessica Pegula, hanno espresso la loro opinione per la situazione a Los Angeles.

Madison Keys, ex residente della zona, ha donato 20.000 dollari al Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Los Angeles, dimostrando che anche gli atleti possono fare la differenza nelle loro comunità. Questi atti di solidarietà non solo forniscono supporto finanziario immediato, ma ispirano anche altri a unirsi alla causa.

La risposta degli atleti alla crisi degli incendi di Los Angeles non si limita ai soli gesti di donazione. Molti di loro hanno espresso l'apprezzamento per il lavoro dei vigili del fuoco e dei soccorritori, che si sono impegnati per contenere le fiamme e sostenere le comunità in difficoltà.

Il contributo di Fritz e di altri tennisti non solo porta aiuti finanziari, ma anche un messaggio di responsabilità sociale, richiamando l’attenzione su problemi che devono essere affrontati con urgenza.