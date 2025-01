Il calciatore più anziano del mondo cerca squadra a 62 anni: "Io e Cristiano Ronaldo siamo simili"

Robert Carmona, considerato il calciatore più anziano del mondo (record riconosciuto dal Guinness dei primati), ha 62 anni e sta cercando una nuova squadra con cui giocare. Carmona ha giocato più di 2.200 partite e ha militato in circa 49 club e, ora, sta cercando una nuova avventura perché non pensa alla pensione: "Sto cercando opzioni dopo aver lasciato il Nuevo Casabó nella Quarta Divisione dell'Uruguay alla fine dello scorso anno e non sto pensando alla pensione". Inoltre ha rivelato come concilia la sua vita personale con gli accordi che stringe con le varie squadre: "Gioco a calcio senza contratto, mi limito ad un accordo con il club e anche se il mio stipendio base non è sufficiente per vivere, ho altre entrate. Non mi manca nulla". E poi: "Posso ancora giocare 90 minuti di partita come ho fatto nel 95% della mia carriera. Sarà molto difficile per chiunque ripetere la mia impresa di giocatore più anziano del mondo, quasi impossibile. Sono un giocatore unico. Aspetto di essere onorato dalla FIFA".