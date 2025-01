F1: Hamilton e gli sport estremi

La passione di Hamilton per gli sport estremi non è una novità.

Il video

Il sette volte campione del mondo di F1 ha condiviso un video su Instagram, in cui si lancia da un elicottero per praticare uno degli sport invernali più avvincenti, lo snowboard.

Hamilton è stato accompagnato da Shaun White, lo snowboarder statunitense, noto per le sue performance e per aver conquistato tre medaglie d’oro olimpiche.

Praticano l'attività chiamata heliskiing, una pratica che coinvolge il volo in elicottero fino a un punto remoto sulle montagne, per poi scendere sulla neve con lo snowboard. Questo tipo di esperienza è riservata a chi cerca l’adrenalina e la libertà lontano dalle piste affollate. La scelta di Hamilton di dedicarsi a questa attività non sorprende, considerando il suo spirito avventuroso e la sua passione per gli sport estremi.

Nel video, Hamilton viene visto saltare da un elicottero in alta montagna, un’impresa che richiede non solo coraggio ma anche competenza. Una volta atterrato sulla neve, il campione del mondo di Formula 1 non si limita a scendere in pista, ma si lancia in una sessione di snowboard insieme a Shaun White, uno degli atleti più iconici di questo sport. White, un olimpionico statunitense, è noto per i suoi straordinari successi nel halfpipe, avendo conquistato tre medaglie d’oro alle Olimpiadi invernali: a Torino 2006, Vancouver 2010 e PyeongChang 2018.

Nel suo post su Instagram, Hamilton ha accompagnato il video con la frase “Mountain Man”.

Il pilota indossa già i colori della nuova scuderia, la Ferrari.