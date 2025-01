Il cappello di Melania Trump, perché lo ha indossato: il significato nascosto

Melania Trump non è passata inosservata alla cerimonia di insediamento del marito Donald Trump. Per l'occasione la First Lady ha scelto un cappotto blu navy doppiopetto personalizzato, disegnato dallo stilista americano Adam Lippes, con un accattivante cappello da barcaiolo a tesa larga, firmato Eric Javits. Un outfit estremamente chic quanto rigido che, secondo molti, nasconderebbe un significato nascosto. Per alcuni la 54enne starebbe dicendo con il suo look che non è il caso di scherzare. Per altri, invece, sarebbe un modo per nascondere una certa tristezza. Proteggersi il viso potrebbe, in parte, essere una scelta di protezione visto che è sposata con una figura così controversa come il Tycoon. Nel 2018, Melania ha affermato di essere "la persona più bullizzata al mondo". Per poi precisare: "O almeno una tra le prime, se si considera ciò che davvero la gente dice di me".