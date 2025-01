Harry, scuse per Lady Diana e una cifra incredibile di risarcimento dai tabloid  

Importante novità per il Principe Harry. Il figlio di Re Carlo ha ottenuto un risarcimento di 12 milioni di euro dal News Group Newspapers (Ngn) e scuse pubbliche anche per la madre Lady Diana, morta nel 1997. Il Duca di Sussex aveva trascinato il Sun in tribunale accusandolo di aver usato mezzi illegali per raccogliere informazioni su di lui e prima ancora sulla madre. Alla fine Harry ha accettato il patteggiamento: un risarcimento per i danni arrecati, la maggior parte dei quali probabilmente andranno a coprire le parcelle degli avvocati. Ma soprattutto le scuse e una parziale ammissione di colpevolezza. Ecco la dichiarazione del gruppo di Rupert Murdoch: “Ngn offre scuse piene e inequivocabili al Duca di Sussex per le gravi intrusioni del Sun tra il 1996 e il 2011 nella sua vita privata, compresi gli episodi di attività illecite svolte dagli investigatori privati che lavoravano per il giornale. Ngn si scusa inoltre con il Duca per l’impatto che ha avuto su di lui l’ampia copertura e la grave intrusione nella sua vita privata e in quella di Diana, principessa del Galles, sua defunta madre, in particolare durante gli anni della giovinezza. Riconosciamo e ci scusiamo per l’angoscia causata al Duca e per il danno arrecato alle relazioni, alle amicizie e alla famiglia, e abbiamo accettato di pagargli un risarcimento sostanziale”. È la prima volta che un giornale si scusa per l’intrusione nella vita della defunta Principessa del Galles. Intrusione che, secondo Harry, l’avrebbe uccisa.