Federica Pellegrini, la sua erede e il marito con Matteo Giunta: "Periodo complicato"

Pellegrini sulla scomparsa di Castagnetti

“Nella mia carriera ho passato diversi bivi, mi sono trovata ad affrontare tanti problemi in poco tempo e poi ad essere costretta a tornare in acqua, non avevo tempo di pensare. Nelle finali puoi perdere o vincere per un centesimo, e quel centesimo può essere per un pensiero esterno che hai in quel momento. Mi sto vivendo di più le emozioni adesso, ho il tempo per metabolizzarle e viverle. La bulimia? È stata trascorsa e finita durante l’adolescenza, ho chiesto aiuto e ci sono riuscita. Più tempo ci metti a chiedere aiuto, più è difficile uscirne. Dai 16 anni ho sempre avuto uno psicologo che mi ha seguito nella mia vita, mi ha aiutato tantissimo”. Poi sulla scomparsa del suo allenatore Alberto Castagnetti: "Ho avuto tante difficoltà ma sempre contenute in un periodo breve. Alberto è una mancanza che mi durerà per tutta la vita. Un pezzettino di cuore è andato e non tornerà più. Non c’è un giorno della mia vita che abbia passato senza pensare ad Alberto. Se penso a lui penso alla sua voce, una voce unica che non ho più risentito. Mi ha ammazzato di tecnica ma era una persona sempre simpatica. Vedendomi ballare avrebbe riso molto”.