Lily Collins, l'attrice di Emily in Paris è diventata mamma con la maternità surrogata  

Lily Collins è diventata mamma per la prima volta. Con un post congiunto col marito Charlie McDowell, l'attrice di Emily in Paris ha annunciato la nascita della sua primogenita. "Benvenuta al centro del nostro mondo, Tove Jane McDowell", ha scritto su Instagram a corredo di una foto in cui la neonata dorme nella sua culla. "Le parole non potranno mai esprimere la nostra infinita gratitudine per la nostra incredibile madre surrogata e per tutti coloro che ci hanno aiutato lungo il cammino. Vi amiamo fino alla luna e ritorno...". Piccola curiosità: Jane è anche il secondo nome di battesimo di Lily. Secondo un'indiscrezione riportata da TMZ la bambina sarebbe nata all'inizio della settimana in California ma la notizia è stata divulgata solo venerdì 31 gennaio. La scelta di affidarsi alla maternità surrogata ha lasciato tutti di sorpresa: nessuna gravidanza era stata confermata nei mesi precedenti. Non è chiaro perché Lily, 35 anni, abbia optato per questa pratica, che però è molto diffusa ad Hollywood. La coppia, convolata a nozze nel 2021, non aveva mai nascosto la voglia di mettere su famiglia. "Vorremmo avere dei figli, vedremo quello che accadrà", aveva detto il marito della Collins in una intervista.