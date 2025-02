Antonella Mosetti e quel gesto da brividi dell'ex fidanzato Aldo Montano  

Antonella Mosetti è tornata a parlare di uno dei grandi amori della sua vita: Aldo Montano . I due hanno vissuto una lunga relazione dove hanno attraversato momenti difficili come un aborto spontaneo. Dopo la rottura hanno mantenuto un rapporto civile e affettuoso, tanto che lui si è reso di recente protagonista di un gesto molto emozionante e che non ha lasciato indifferente l'ex ragazza di Non è la Rai. Ospite del programma Storie di donne al bivio, Antonella ha raccontato a Monica Setta quanto l’abbia commossa un messaggio arrivato dall’ex schermidore toscano, a cui è stata legata sentimentalmente per ben 7 anni. "Aldo lo porto sempre nel mio cuore: mi ha mandato un messaggio pazzesco, da lacrime vere, lunghissimo. Lì ho capito tutto il bene che ci lega, perché siamo anche cresciuti insieme", ha raccontato la Mosetti per poi aggiungere: " Quando ti ami ti vuoi bene per tutta la vita . C'è stima e affetto". Dopo l'addio alla soubrette, lo sportivo ha sposato l'atleta russa Olga Plachina, che l'ha reso padre di due figli: Olympia e Mario.

Cosa fa oggi Antonella Mosetti: il lavoro su OnlyFans

Oggi Antonella Mosetti è single, concentrata sulla figlia Asia Nuccetelli e sul suo lavoro su OnlyFans, che le regala maggiori soddisfazioni rispetto alla tv. "Mi chiedono di tutto su OnlyFans. La cosa più curiosa? La foto di una gamba cosparsa di miele. C’è chi si accontenta di un vocale in cui pronuncio il suo nome e chi mi dà 2 mila euro per l'immagine del mio piede con sopra la schiuma da barba. - ha confidato - Mi hanno trattata come la pecora nera, ma sono solo stata un’apripista. Prendevano le mie foto dai social e le riassemblavano con fotomontaggi in cui apparivo nuda. Allora preferisco spogliarmi io e decidere fin dove arrivare". La Mosetti ha però precisato che "faccio nudo ma mi sono messa dei paletti. Per un video porno con me che facevo l’amore con il mio uomo mi avevano proposto anche 50 mila euro. Ma io queste cose le disprezzo e non le farò mai".