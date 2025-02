Trump: "Non caccio Harry, ha problemi con la moglie". E si parla di flirt tra Meghan e William

Donald Trump ha cambiato idea: non è più intenzionato a deportare il Principe Harry, il cui visto per gli Stati Uniti è oggetto di un contenzioso legale. Un anno fa, prima di diventare per la seconda volta Presidente, il Tycoon aveva accusato il figlio di Re Carlo di aver tradito la Regina Elisabetta. "Se dipendesse da me, sarebbe da solo, non lo proteggerei", aveva detto per poi garantire che qualora avesse mentito sull'uso di droghe leggere nei documenti per la richiesta del visto, "sarebbero state prese misure appropriate". Oggi Trump ha deciso di fare marcia indietro, abbassare i toni e chiudere (almeno per il momento) lo scontro a distanza con Harry. Non risparmiando però una sonora frecciatina a Meghan Markle. "Non lo caccerò - ha detto Trump al New York Post - Lo lascerò stare. Ha già abbastanza problemi con la moglie. Lei è terribile". Il 78enne ha invece elogiato il Principe William, con cui si è incontrato privatamente a Parigi lo scorso dicembre durante la cerimonia di riapertura della Cattedrale di Notre-Dame. "Penso che sia una grande persona", ha assicurato Trump.