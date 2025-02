Elisabetta Canalis, il bellissimo gesto per il canile travolto dal fango  

Elisabetta Canalis cuore grande. L'ex Velina di Striscia la notizia non ha perso l'occasione per dimostrare ancora una volta il suo grande amore per gli animali ed in particolare per i cani. La soubrette sarda ha preso parte alla raccolta fondi per il canile di Sasso Marconi, in provincia di Bologna, che è stato invaso da acqua e fango nell’ultima alluvione del 18 e 19 ottobre. I cani ospitati dalla struttura, 25 in tutto, sono stati salvati la mattina del 20 ottobre. Purtroppo, però, una cagnolina disabile di 7 anni, Carlina, ha perso la vita. La struttura, gestita da anni dall’associazione Il Vagabondo, ha lanciato una raccolta fondi online che, in pochi giorni grazie anche al sostegno della Canalis che l'ha condivisa sui social, ha superato i 100mila euro, raggiungendo quasi la somma stimata di 120mila euro necessaria ai lavori di ripristino. Un'iniziativa sostenuta anche da altri personaggi famosi come Luciana Littizzetto, Paola Barale e la speaker radiofonica Ema Stokholma. Ora l'associazione è alla ricerca di un terreno dove edificare una nuova casa per i cuccioli bisognosi.