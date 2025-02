Totti, addio a Diego. Il messaggio di Chanel emoziona tutti

Addio a Diego. Francesco Totti e la sua famiglia hanno condiviso sui social l'annuncio della morte del loro amato cagnolone. Un quattrozampe fedele e dolce, che ha portato gioia e spensieratezza per ben dieci anni. "Ciao Diego", ha scritto l'ex calciatore su Instagram con tanto di emoji di un cuore spezzato. Decisamente più toccante il messaggio della figlia Chanel Totti, particolarmente legata a Diego con il quale è di fatto cresciuta. "Abbiamo vissuto fianco a fianco 10 anni, siamo cresciuti l’uno vicino a l’altro. Sei stato casa, l’amico più vero e sincero, e sono sicura che lo sarai per sempre - ha scritto la figlia di Ilary Blasi a corredo di una serie di foto con Diego- Rallegravi le giornate con un solo sguardo a tutti noi, facevi timore a molte persone per via della grandezza, ma eri buono, un’anima pura, ed io questo non lo scorderò mai".