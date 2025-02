L'inquietante profezia dei Simpson per il 28 febbraio 2025: cosa succederà quel giorno

I Simpson hanno fatto la storia della tv. Segni particolari? Gialli, simpatici e visionari. In modo quasi inquietante, tanti episodi passati della serie sono riusciti a predire eventi del mondo reale che si sono avverati a distanza di tempo dalla creazione dell'episodio in questione. Dopo aver predetto la vittoria di Donald Trump già nel lontano 2000, i Simpson hanno indovinato anche l'esibizione di Lady Gaga al Super Bowl 2017. Per non parlare del Coronavirus e dell'infortunio di Neymar di qualche anno fa. L'ultimo esempio di profezia potrebbe verificarsi il prossimo 28 febbraio 2025, con un evento che potrebbe sconvolgere tutti. Come riportano alcuni media americani, c'è un episodio del 1998 dei Simpson intitolato The Last Day of Springfield in cui l'intera città subisce un blackout totale proprio il 28 febbraio 2025. Non ci sono veicoli in movimento, non c'è elettricità, non ci sono cellulari e nessuna centrale nucleare in cui Homer possa andare a lavorare. In un altro episodio del 2023, invece, il signor Burns menziona che non ci sarà più energia dopo il 28 febbraio 2025. Secondo molti fan qualcosa di molto simile potrebbe accadere nei prossimi giorni, cambiando di fatto la quotidianità di tutti.