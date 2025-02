Covid, scoperto in Cina un altro Coronavirus: scatta l'allarme su una nuova pandemia

Nuova pandemia in arrivo? Un team di scienziati in Cina ha scoperto un nuovo coronavirus che, dai pipistrelli, è trasmissibile all'uomo perché utilizza lo stesso recettore umano del Covid-19. A scriverlo è il South China Morning Post di Hong Kong. A guidare lo studio è stata la virologa Shi Zhengli, nota come "batwoman" per il suo lavoro sui coronavirus dei pipistrelli nel laboratorio di Wuhan. Laboratorio finito ampiamente sotto accusa per la fuga del Covid-19. Per ora gli scienziati che lo hanno scoperto hanno assicurato che è necessario un monitoraggio attento del virus, ma hanno comunque segnalato che la sua potenza è "significativamente inferiore" a quella del Covid-19 e "il rischio che l'Hku5-CoV-2 emerga nella popolazione umana non deve essere esagerato".