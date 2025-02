Billie Eilish in topless all'uscita dall'aereo, gli scatti che scandalizzano i fan. Ma guardando meglio le foto...

Prosegue il "Hit Me Hard and Soft" tour di Billie Eilish, cantante statunitense celebre per successi come "Birds of Feather" e "What was I made for". Il tour, tratto proprio dall'ultimo album della cantante, fa tappa in Australia, con l'arrivo di Billie Elish all'aeroporto di Sydney che è stato atteso da centinaia di fan, in trepidante attesa per vedere la sua discesa dal suo jet privato.