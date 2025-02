Platinette fatica a parlare, Mauro Coruzzi in ospedale: cosa è successo

Ancora problemi di salute per Mauro Coruzzi, in arte Platinette. Il 69enne è ricoverato in ospedale per degli accertamenti dopo l'ictus che lo ha colpito qualche tempo fa. L'opinionista tv e conduttore ha condiviso un video sui social per aggiornare i fan della situazione. Un filmato in cui si vede Platinette che fatica a parlare ma non ha di certo perso la sua ironia: "Forse è stato un volere divino - ha detto - Questo che vedete è un letto d'ospedale e sono ricoverato per controlli visto che il mio disturbo si è fatto notare appena prima di Sanremo. Forse ha trovato un modo per tenermi lontano dal festival, ma nemmeno tanto a dire la verità". E poi: "Ecco perché della mia assenza forzata dagli eventi. Adesso facciamo i controlli e dopo un paio di settimane andiamo a casa. Spero. Ok?". A corredo del filmato La cura per me, la canzone che Giorgia ha cantato all'ultimo Festival di Sanremo.