Michelle Trachtenberg morta, addio all'attrice di Buffy e Gossip Girl: "Post inquietanti sui social"

È morta Michelle Trachtenberg . Lo riporta il New York Post citando fonti della polizia. L'attrice, nota al grande pubblico per una vasta gamma di ruoli televisivi e cinematografici tra cui "Buffy l'ammazzavampiri" e "Gossip Girl", si è spenta all'età di 39 anni. Sarebbe stata trovata dalla madre intorno alle 8 di mercoledì mattina (ora locale) al One Columbus Place , un lussuoso complesso residenziale di 51 piani a Central Park South . La polizia di New York ha confermato che Trachtenberg è stata trovata "incosciente e priva di sensi" e dichiarata morta dagli operatori del pronto soccorso. Secondo le fonti, l'attrice di recente si era sottoposta a un trapianto di fegato. "Al momento la sua morte non è stata ritenuta sospetta", scrive il Post. Negli ultimi mesi Michelle Trachtenberg aveva pubblicato una serie di foto inquietanti su Instagram nelle quali appariva fragile, con un volto molto emaciato, spingendo alcuni fan a commentare la sua sorprendente perdita di peso. Lo scorso gennaio, aveva risposto alle preoccupazioni dicendo di essere "felice e in salute" e di non essersi mai sottoposta a interventi di chirurgia plastica.

Michelle Trachtenberg, chi è: film e serie tv

Michelle Trachtenberg nasce a New York l’11 ottobre 1985. Il suo primo ruolo arriva all’età di nove anni, quando interpreta Nona F. Mecklenberg nella serie Nickelodeon "Le avventure di Pete e Pete". Continua a recitare in film e show per bambini, debuttando anche sul grande schermo nel 1996 in "Harriet la spia". Conosce la popolarità internazionale con due serie cult anni Duemila: prima con la serie tv "Buffy" in cui interpreta il ruolo di Dawn Summers, sorella dell’omonima protagonista cacciatrice di vampiri (Sarah Michelle Gellar), poi dando il volto all’antagonista manipolatrice e calcolatrice Georgina Sparks in "Gossip Girl". I fan più accaniti la ricorderanno anche per il suo ruolo in "17 Again" al fianco di Zac Efron e "Ice Princess", con la Kim Cattrall di Sex and the City. Nel giorno del suo compleanno, l'11 ottobre scorso, aveva pubblicato su Instagram uno scatto con la didascalia "39 e mi sento benissimo", che aveva collezionato oltre 32mila mi piace.