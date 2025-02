"Eleonora Giorgi ci sta per salutare": il triste annuncio in tv 

"Eleonora Giorgi ci sta per salutare", così Barbara Palombelli ha chiuso l'ultima puntata di Forum andata in onda su Canale 5. Accanto alla conduttrice e giornalista, il figlio più piccolo dell'attrice romana, Paolo Ciavarro, da tempo presenza fissa nel noto tribunale televisivo, che ha ascoltato le parole della presentatrice rivolte alla madre lasciandosi cullare dall'applauso del pubblico presente in studio. Un triste sorriso è apparso sul volto dell'opinionista, che nell'ultimo anno è sempre stato vicino alla sua celebre mamma. Con lui la moglie Clizia Incorvaia, conosciuta al Grande Fratello Vip, il figlio di tre anni Gabriele e il fratello maggiore Andrea Rizzoli. "Accanto a me ho Paolo e voglio dargli un abbraccio", ha continuato la Palombelli, molto vicina alla famiglia Giorgi-Ciavarro-Rizzoli, "E noi apprezziamo molto che oggi Paolo ha lasciato la mamma in ottima compagnia per stare con noi qui in diretta. Come sapete noi stiamo seguendo questa storia, come tutta Mediaset, perché vogliamo bene a Paolo ma soprattutto vogliamo stare accanto a una donna che ormai è entrata nel cuore di tutti gli italiani", ha rimarcato.