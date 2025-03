Terremoto scientifico dopo i risultati di una indagine: scoperta l’origine dei dinosauri?

Dove sono comparsi i primi dinosauri sulla Terra

Come erano i primi dinosauri

sono scomparsi dalla Terra milioni di anni fa e, di conseguenza, hanno cessato di essere la specie predominante sul pianeta, ma gli esseri umani sono ancora determinati a saperne di più su come si è sviluppata la loro vita, le diverse forme che hanno assunto e tutto ciò che li riguarda. E poi la domanda più importante:Se da una parte i paleontologi hanno un'idea approssimativa dell'epoca in cui comparvero i primi dinosauri – i fossili più antichi risalgono al Triassico, circa 250 milioni di anni fa – la lororimane ancora oggi un mistero. Ma anche se nessuno sa con precisione in quale regione siano apparsi i primi esemplari, un recente studio dell'University College di Londra (Ucl) suggerisce che gli scienziati dovrebbero cercare"I dinosauri sono stati oggetto di moltissimi studi – ha spiegato lo scienziato Joel Heath – ma non sappiamo ancora da dove provengano, perché la documentazione fossile presenta molte lacune. La nostra modellazione suggerisce che i primi dinosauri potrebbero aver avuto origineSi tratta di un ambiente più caldo e secco di quanto si pensasse in precedenza, costituito da aree desertiche e savane, ma in una regione intermedia tra il luogo in cui sono stati rinvenuti i primi dinosauri e quello in cui sono emersi alcuni dei loro parenti più stressi".I resti dei primissimi dinosauri potrebbero trovarsi ancora. Questa è la nuova e curiosa ipotesi descritta sulla rivista Current Biology ed elaborata dagli scienziati dell’University College di Londra. Il team, guidato da Joel Heath, ha valutato le lacune nei reperti fossili, cercando di ricostruire a ritroso ildi questa specie. Attualmente i fossili di dinosauro più antichi conosciuti risalgono a circa 230 milioni di anni fa e sono stati rinvenuti più a sud, in luoghi come Brasile, Argentina e Zimbabwe. Tuttavia, l'ultima scoperta suggerisce che i dinosauri si trovassero già in una fase successiva dell’evoluzione, per cuinel tempo. Sulla base delle ultime indagini, quindi, i ricercatori hanno teorizzato che i primi dinosauri potrebbero essere emersi in una calda regione equatoriale, in quello che all’epoca era il, un’area di terra che oggi comprende l’Amazzonia, il bacino del Congo e il deserto del Sahara.Prima dei dinosauri, la Terra era dominata da diverse creature tra cui(i precursori degli attuali mammiferi). A quanto pare i primi dinosauri si sono evoluti da un gruppo preesistente, che la paleontologia ha individuato negli arcosauri, un gruppo di rettili da cui discendono anche coccodrilli e pterosauri. Tra i fossili rivenuti spiccano quelli deglie deglile prime creature bipedi. Queste creature avevano corpi snelli e zampe lunghe, oltre a crani piccoli e denti affilati. I dinosauri erbivori arrivarono solo in seguito, con corpi plasmati in maniera specifica per la loro alimentazione.