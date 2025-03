Nuovo avvistamento del mostro di Loch Ness: la fotografia mostra  una "massa nera" sott'acqua

Si torna a parlare del mostro di Loch Ness, uno dei misteri più antichi e affascinanti al mondo. Il primo avvistamento della misteriosa creatura che abita le profondità del lago di Loch Ness in Scozia risalirebbe al 565 d.C., ad opera del missionario irlandese San Colombano. Il mistero è poi diventato un vero e proprio caso nel 1933 con la pubblicazione su un media locale di un servizio di cronaca del presunto avvistamento da parte di una coppia. Sebbene ad oggi non vi siano prove davvero concrete dell'esistenza di un grande animale che viva nel famoso lago, il mito è ormai diffuso in tutto il mondo e di tanto in tanto emergono nuove fotografie che rivendicano degli avvistamenti, come quella più recente di un testimone anonimo che mostra una "massa nera" scivolare sotto le fredde acque del famoso lago. L'immagine è stata consegnata al Loch Ness Centre di Drumnadrochit, ente che l'ha convalidata grazie alla "nitidezza dell'immagine registrata in condizioni meteorologiche favorevoli". Nel report ufficiale si legge: "Un testimone ha osservato quella che sembrava essere una grande massa scura sotto le acque calme e immobili del lago. L'avvistamento, descritto come parte del corpo di Nessie sommerso sott'acqua, ci ha lasciato incuriositi dalla possibilità di un nuovo scorcio della leggendaria creatura".