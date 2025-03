Federica Pellegrini con la figlia Matilde in piscina: la foto commuove i fan  

Federica Pellegrini commuove e fa sognare i fan con il suo ultimo scatto su Instagram. La Divina è tornata ad indossare il costume da bagno per una giornata in piscina con la figlia Matilde, che ha quasi un anno e mezzo. Le due sono ritratte di schiena - Federica tiene molto alla privacy della bambina - ma l'immagine è dolcissima e davvero incantevole. Like a profusione così come i commenti, tutti entusiastici. "Piccole campionesse crescono", ha commentato più di qualcuno. "Da nuotatrice numero 1 a mamma. Che bello", ha scritto qualcun altro. E ancora: "La prossima campionessa?". Mentre qualcun altro con ironia ha scritto: "Matilde che farà nuoto? Ma da chi avrà preso?". Tra i “mi piace”, c’è anche quello di Domizia Castagnini, moglie di Pecco Bagnaia . Le due sono legate dall'amore per lo sport e per la città di Pesaro: la Pellegrini è sposata con Matteo Giunta, allenatore pesarese; Domizia e Pecco vivono lì.

Federica Pellegrini e il rapporto con la figlia Matilde

Non sappiamo se la figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta diventerà una campionessa in futuro ma di certo ha iniziato a stare in acqua da subito, fin da quando era una neonata. Come rivelato dalla stessa Divina, dopo il parto (avvenuto a gennaio 2024) la bimba è stata portata in vasca perché "i neonati vengono dall’acqua ed è importante mantenere questo feeling subito. Di sicuro Matilde saprà nuotare, poi farà quello che vorrà". Parole che lasciano intendere l’intenzione di lasciare la piccola libera di scegliere sia un eventuale sport diverso dal nuoto, sia di non seguire una carriera sportiva. Una decisione sulla quale non influisce neanche la casualità dell’anno di nascita: Matilde è nata nell'anno delle Olimpiadi di Parigi, mentre Federica nel 1988, anno di Seul. "In tanti nascono nell’anno olimpico e poi non fanno sport. Non è matematico", ha sottolineato la Pellegrini, per poi aggiungere: "Insegnerò a mia figlia ad essere una combattente. Penso sia la chiave per qualsiasi cosa voglia fare".