David Beckham e la sindrome del nido vuoto: "È davvero doloroso"

David Beckham ha rilasciato un'intervista a Men's Health nella quale ha raccontato che soffre della "sindrome del nido vuoto". L'ex calciatore, che quest'anno compirà 50 anni, ha spiegato che non tutti i figli hanno già lasciato la casa, ma la maggior parte lo ha fatto. "È davvero doloroso. Cruz (20 anni ndr) è molto impegnato con la sua musica in questo momento, viaggia per New York e soprattutto per Los Angeles, quindi siamo passati dall'avere quattro persone in casa a una sola". Il riferimento è alla figlia Harper Seven, 13 anni, l'unica che vive ancora nella casa del padre, dato che il figlio Brooklyn, 26 anni, dal 2022 è sposato con l'attrice Nicola Peltz, mentre il figlio Romeo, 22 anni, sta lavorando nel settore della moda - in particolare sta collaborando con un'agenzia francese - dopo aver lasciato il mondo del calcio. L'ex capitano del Manchester United ha confidato di sentire persino la mancanza del disordine, che un tempo lasciavano i suoi figli in giro per casa: "Tutti sanno che sono un maniaco dell'ordine. Sono molto ordinato, molto organizzato e non mi piace il disordine. Ma quando hai dei figli, c'è disordine. Mi piacerebbe davvero entrare nelle loro stanze e vedere asciugamani bagnati sul pavimento. Mi manca. Cosa darei per riavere indietro quella sensazione".