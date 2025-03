Mita Medici: "Adriano Panatta mi tradì con la mia amica Loredana Bertè"

Ospite de La volta buona di Caterina Balivo, Mita Medici ha parlato di alcuni grandi amori della sua vita. Tra i tanti quello con l'ex tennista Adriano Panatta, che ha amato prima che del matrimonio tra lo sportivo e Rosaria Luconi, la donna che l'ha reso padre di tre figli e dalla quale ha poi divorziato nel 2014. La relazione tra l'attrice e il campione è però finita a causa di un tradimento con Loredana Bertè , come raccontato dalla stessa Medici. "Panatta mi ha tradito con un'amica, Loredana", ha spiegato Mita alla Balivo per poi aggiungere senza alcuna forma di rancore: "Io le voglio bene perché fa parte della mia vita". Tornando alla liaison con Panatta, vissuta nei primi anni Settanta, ha rivelato: "Stavamo bene insieme, siamo anche andati a Stromboli insieme. Stavamo cercando casa dove vivere insieme quando io ho cominciato a lavorare a Ciao Rudy (spettacolo teatrale) e insieme a me c'era Loredana".

Il triangolo Mita Medici, Panatta e Loredana Bertè

"Durante la tourné lui mi mandava rose, si sentiva che a un certo punto c'era qualcosa che non andava tra di noi. Ad un certo punto li ho visti a braccietto, Adriano e Loredana", ha ricordato Mita che non ha sofferto troppo per quel tradimento perché anche lei in quel periodo, in tournée, aveva conosciuto un altro uomo, di cui ha preferito non fare il nome, con il quale aveva iniziato ad avere delle lunghe e intense telefonate. "Eravamo tutti liberi, la vita ha i suoi tempi e vanno colti", ha sentenziato Mita. La storia d'amore tra Adriano Panatta e Loredana Bertè è durata un anno ed è finita per motivi mai svelati dai diretti interessati.

Chi è Mita Medici

Classe 1950, Mita Medici è un'attrice e soubrette italiana. Vero nome Patrizia Perini, a soli quindici anni ha vinto il concorso Miss Teenager Italiana al Piper Club di Roma con il nome d'arte di Patrizia Perini, che ha successivamente cambiato in Mita Medici che ha usato per il resto della sua carriera. Questa vittoria le ha consentito di entrare nel mondo dello spettacolo. Ha lavorato molto al cinema e in televisione e recentemente è tornata protagonista in Un posto al sole. Non si è mai sposata e non ha avuto figli. Mita ha vissuto altri grandi amori oltre a quello con Adriano Panatta: è stata legata per svariati anni a Franco Califano ma anche a Luigi Tenco e Sergio Rubini. "Ho avuto storie bellissime, ho ricevuto più di una proposta di matrimonio, ma mi faceva paura l’idea e sono una single incallita. La mia vita è un viaggio", ha dichiarato la Medici.