Alice Campello e Morata a Istanbul: "Sono cambiata, ecco cosa dico sempre ad Alvaro"

Alice Campello e Alvaro Morata sono arrivati ​​in Turchia all'inizio di febbraio per cominciare una nuova avventura insieme, dopo l'ingaggio del giocatore con il Galatasaray. Ricominciare in un nuovo Paese non è facile, ma loro ci sono abituati e l'imprenditrice italiana ha raccontato al magazine spagnolo Hola! come è riuscita a fare questo "trasloco rapido" con quattro bambini piccoli. Tra l'altro questo cambiamento è avvenuto solo pochi giorni dopo che Alice e Morata avevano annunciato di essere tornati insieme, quindi è stato un nuovo inizio sotto tutti i punti di vista. Sebbene siano abituati a vivere in città diverse (sono stati a Londra, Milano, Torino e Madrid), questa nuova stagione a Istanbul è diversa, come ha spiegato la Campello, ammettendo di essere diventata un'esperta nel trovare una casa in cui trasferirsi. "Non smettiamo mai di sorprendere nessuno! - ha dichiarato ridendo - Anch'io sono sorpresa, ma è stata un'ottima opportunità di lavoro. Ad Alvaro non restano molti anni nel calcio ed è stata una cosa molto interessante per noi al lavoro e anche per la nostra famiglia, perché penso che sia stato positivo per noi ritrovarci di nuovo soli". Col tempo Alice ha cambiato il suo modo di affrontare il cambiamento : "All'inizio soffrivo di più e mi chiudevo in me stessa, ma ora no, mi piace incontrare le persone. Dico sempre ad Alvaro di organizzare cene con i colleghi, con le loro mogli... ora con la maturità si cambia e sono meno timida".

Com'è la vita di Alice Campello e Morata a Istanbul

Dopo aver dato una seconda possibilità al loro matrimonio, Alice Campello e Morata si sentono più sereni. "Stiamo con la nostra famiglia, facciamo molte passeggiate… Qui la gente non ti ferma più così tanto per strada, e possiamo vivere una vita molto più normale, e questo è un bene per noi ora". Per quanto riguarda il modo in cui ha organizzato la ricerca di una nuova casa e di una scuola per i suoi quattro figli, Alice ha spiegato: “Ormai sono diventata un'esperta. Posso organizzare traslochi, cercare case, trovare agenzie immobiliari... Posso gestire qualsiasi cosa! La casa è perfetta perché è in posizione centrale, quindi possiamo fare passeggiate con i bambini, fare colazione con loro la mattina, portarli a scuola... tutto è molto vicino, anche se a Istanbul le distanze sono molto lunghe. Ho organizzato tutto molto bene in modo che i bambini frequentino una scuola vicina e continuino a studiare inglese, perché per me è importante che conoscano tre lingue". Vivono a Istanbul con i loro quattro figli da un mese e mezzo e, nonostante la cultura sia molto diversa da quella spagnola e italiana, Alice e Morata si sentono a casa e amano lo stile di vita turco. "Sono rimasta davvero colpita da quanto tutti siano premurosi, gentili e disponibili. L'accoglienza è stata incredibile. È una cultura molto diversa da quella spagnola o italiana, ma sono incredibilmente rispettosi e super affettuosi".

Alice e Morata e il futuro dei figli

Alice Campello e Alvaro Morata non sanno per quanto tempo resteranno a Istanbul e ilma nel frattempo si godono l'avventura turca e dicono ai loro figli che sono fortunati a poter vivere questa esperienza e imparare non solo le lingue, ma anche come adattarsi ad un posto nuovo. "Mancano ancora un po' di anni e così faccio vedere ai miei figli che è un'esperienza molto, molto importante per loro e anche loro se ne stanno rendendo conto e stanno stringendo amicizie in Italia, in Spagna, in tutto il mondo".