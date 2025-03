Elon Musk: "Il mio razzo su Marte nel 2026". E fissa anche una data per i voli con equipaggio umano

Elon Musk ha annunciato che il suo mega-razzo Starship volerà su Marte alla fine del 2026, con a bordo il robot umanoide Optimus di Tesla , e ha stimato che i voli con equipaggio umano potrebbero diventare realtà già nel 2029. "La Starship partirà per Marte verso la fine dell'anno prossimo, con Optimus a bordo. Se quegli atterraggi andranno bene, gli atterraggi umani potrebbero iniziare nel 2029, anche se il 2031 è la data più probabile", ha scritto il fondatore di SpaceX sul suo social network X (ex Twitter) . Musk, che è anche presidente dell'azienda automobilistica Tesla, ha presentato i robot Optimus dell'azienda durante un evento tenutosi lo scorso anno. Ha affermato che un giorno i robot danzanti saranno in grado di svolgere le faccende domestiche e di stringere amicizie, e spera che vengano venduti a un prezzo compreso tra i 20.000 e i 30.000 dollari ciascuno.

Lo Starship di Elon Musk

Starship è fondamentale per realizzare l'ambizione di Musk di colonizzare Marte. Con un'altezza totale di 123 metri, circa 30 metri più alta della Statua della Libertà di New York, Starship è il razzo più grande e potente del mondo. Ma ha ancora bisogno di dimostrare la sua affidabilità. SpaceX ha recentemente affrontato una battuta d'arresto quando l'ultimo volo di prova del prototipo si è concluso con una violenta esplosione. La Federal Aviation Administration (FAA) ha dichiarato che l'azienda dovrà condurre un'indagine completa prima di poter effettuare un nuovo test. La NASA segue con interesse questi sviluppi, poiché sta aspettando una versione modificata di Starship da utilizzare come lander lunare per il suo programma Artemis, che mira a riportare gli astronauti sulla Luna in questo decennio.