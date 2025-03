Venduto il cane più costoso del mondo: la cifra folle e chi l'ha comprato

Il cane più costoso del mondo è stato venduto per oltre 4 milioni di euro. Il suo nome è Cadabomb Okami, pesa 75 chilogrammi ed è alto 76 centimetri. Nato negli Stati Uniti, attualmente ha solo otto mesi. Un incrocio tra un lupo e un pastore del Caucaso . Questi ultimi sono enormi e potenti cani da guardia noti per la loro natura protettiva, la pelliccia folta e le origini sulle montagne del Caucaso, dove venivano allevati per difendere il bestiame dai predatori. Ad acquistarlo un allevatore indiano appassionato di razze rare, S. Sathish, che ha fatto della sua passione un business. "Amo i cani e voglio introdurre razze rare in India", ha spiegato l'uomo. L'anno scorso ha acquistato un chow chow simile a un panda per 3 milioni di euro. Ad oggi possiede oltre 150 razze di cani, una più insolita dell'altra. Perché questo cane è così costoso? Come già spiegato, Cadabomb Okami è una razza unica che unisce lupi e pastori caucasici. La rarità, le dimensioni e la discendenza insolita contribuiscono al suo prezzo elevato.

I cani influencer di S. Sathish

Sathish vive in India, a Bangalore, nel sud dello stato di Karnataka, e non è la prima volta che finisce sui media internazionali per quanto spende al fine di comprare cani da aggiungere a quella che è una vera e propria collezione. Dopo svariati anni come allevatore ha smesso per concentrarsi sugli spettacoli e le sfilate con i suoi animali, con le quali riesce a raggiungere cifre da capogiro. Non solo, a volte basta anche solo una semplice foto per fare cassa. Sathish ha infatti rivelato che l'unicità dei suoi cani attrae grandi folle, e molte persone sono disposte a pagare tra i 2.600 e i 10.000 euro per sessioni fotografiche con i quattrozampe della durata da 30 minuti a cinque ore. "Io e i miei cani riceviamo più attenzioni di un attore alla première di un film. Siamo entrambi calamite per la folla", ha affermato.

Il cane più costoso del mondo mangia carne cruda

Tutti gli animali di Sathish vivono in una enorme tenuta dove hanno lo spazio necessario per giocare ed esplorare. A prendersi cura di loro ben sei custodi. Tutti gli animali seguono poi una dieta a base di cibo crudo: il loro proprietario indiano evita rigorosamente cibo per cani confezionato perché ritiene che la carne cruda sia più sana. Ad esempio Cadabomb Okami mangia ogni giorno tre chili di pollo crudo. La combinazione della sua passione per i cani e della curiosità del pubblico hanno reso Sathish una figura di spicco nella comunità degli amanti degli animali in India e nel resto del mondo.