Un terribile scheletro con le pinne sconvolge il Regno Unito: cos'è e cosa è successo

Una bizzarra creatura marina non identificata con una testa scheletrica e una coda di pesce ha lasciato i bagnanti del Regno Unito sbalorditi, scatenando varie speculazioni e teorie online. La figura dall'aspetto decisamente inquietante è stata ritrovata da Paula Regan e suo marito Dave mentre passeggiavano su una spiaggia di Margate, nel Kent. "Non so cosa sia, è la cosa più strana che abbia mai visto nella mia vita", ha detto la donna al South West News Service. Le foto della misteriosa creatura mostrano il suo corpo emaciato, parzialmente sepolto nella sabbia, con una testa scarna e aliena e una coda squamosa, che ricorda una sirena anche se decisamente più grottesca. "All'inizio ho pensato ad un pezzo di legno galleggiante o una foca morta per via di queste buffe pinne - ha spiegato Paula - La testa è scheletrica ma la parte posteriore, dove c'è la coda, è morbida, decisamente strana". La bizzarra vista ha subito scatenato una curiosità diffusa e un dibattito sui social media.

Le teorie sui social media

Le immagini della strana scoperta sono rapidamente diventate virali, innescando un'accesa discussione online. Per alcuni utenti potrebbero essere i resti di una sirena o di una specie marina non ancora scoperta, mentre per altri si tratta solo di una bufala messa in scena. "Non è possibile che sia reale", ha commentato qualcuno. Un altro ha sottolineato: "A me sembra una messa in scena orribile". Paula ha raccontato che dopo aver scoperto lo scheletro, una piccola folla si è radunata attorno ad esso. Perfino un uomo che stava allestendo delle capanne sulla spiaggia si è unito a loro per ispezionare l'oggetto bizzarro. Nessuno però è riuscito a capire di più. Il Consiglio distrettuale di Thanet, responsabile dell'area in cui è stata effettuata la scoperta, ha ammesso di essere informato sulla situazione, ma ha rifiutato di commentare la misteriosa scoperta. In assenza di una spiegazione ufficiale, la rete resta divisa sulla questione: scoperta straordinaria o elaborata illusione?