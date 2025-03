Federica Pellegrini svela il nuovo tatuaggio: cosa è e dove se lo è fatto  

Nuovo tatuaggio per Federica Pellegrini che ha poi mostrato il risultato sui social. La Divina ha scelto di tatuare sull'avambraccio i volti dei suoi quattro bulldog francesi ai quali è legatissima. L'ex nuotatrice si è affidata alla professionalità di Ilary Bell, specializzata nei tattoo di animali. La tatuatrice scelta dalla Pellegrini è in grado di realizzare qualsiasi ritratto di qualsiasi quattrozampe partendo da una semplice foto. E così ha fatto con Federica che ha portato con sé delle immagini dei suoi amati cagnoloni. Il risultato è stato perfetto ed emozionante: ha soddisfatto la campionessa ed è piaciuto anche ai suoi follower, che si sono complimentati con l'artista per la sua grande bravura.