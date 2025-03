Ecco il kit di sopravvivenza in caso di guerra: la richiesta dell'Europa  

In un'Europa sempre più scossa dalle turbolenze climatiche, dall'ombra persistente della guerra e dalla minaccia invisibile degli attacchi informatici, la Commissione europea ha alzato la voce con un chiaro avvertimento: è tempo di prepararsi. Un kit di sopravvivenza con acqua, cibo, farmaci e batterie, per assicurare ai cittadini un’autosufficienza di almeno 72 ore in caso di guerra, disastri naturali o altri stati di crisi, oltre a linee-guida per informare sulla “disponibilità di rifugi”. Sono alcune delle misure elencate nella “Strategia dell’Unione europea per la preparazione”, il nuovo piano presentato a Bruxelles. Concretamente, la strategia prevede 30 azioni chiave e un piano d'azione dettagliato per avanzare verso gli obiettivi della preparazione dell'Unione di fronte a scenari di crisi, oltre a promuovere una cultura della "preparazione integrata" in tutte le politiche dell'Ue. "Nell'UE dobbiamo pensare in modo diverso perché le minacce sono diverse. Dobbiamo pensare in grande perché le minacce sono più grandi", ha detto ai giornalisti Hadja Lahbib, Commissario per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi. Insieme a lei, Roxana Minzatu, Commissario per la preparazione, ha aggiunto: "La pandemia di COVID-19 ha dimostrato che il valore aggiunto dell'agire insieme, in solidarietà, in coordinamento, nel quadro dell'Unione europea è assolutamente cruciale. Questo è ciò che ci rende più efficienti, ciò che ci rende più forti".