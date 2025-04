Paura per Monica Setta, la conduttrice è stata operata d'urgenza

Grande paura per Monica Setta, che la scorsa notte ha subito un intervento d'urgenza. Da un letto d'ospedale, con una flebo attaccata al braccio, la giornalista e conduttrice televisiva si è mostrata sui social per spiegare cosa le è successo e rassicurare i suoi fan. "Amici carissimi, come sapete condivido con voi tutto nel bene e nel male perciò vi voglio raccontare cosa mi è successo. Ho avuto improvvisamente dolori fortissimi alla pancia che non passavano con normali antidolorifici così ho deciso di chiamare il mio medico di fiducia che, dopo avermi visitato, mi ha ricoverato in clinica dove sono stata operata...". Ha poi aggiunto: "Che cosa avevo e perché tanti dolori da non lasciarmi respirare? Avevo l'intestino bloccato da un'ernia strozzata. Non è stata una passeggiata ma il Prof Masoni è sempre una garanzia non per capacità ma anche per sensibilità umana".