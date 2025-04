Federica Masolin incinta: il nome scelto per la figlia e chi è il fidanzato

Federica Masolin è incinta. La giornalista e conduttrice ha annunciato la gravidanza da Alessandro Cattelan, durante l'ultima puntata di Stasera c'è Cattelan, in onda il primo aprile su Rai2. A 40 anni, che compirà il prossimo maggio, diventerà mamma per la prima volta. Masolin ha svelato di aspettare una bambina. E il conduttore ha anche anticipato il nome scelto da lei e il suo compagno: si chiamerà Nina, come una delle due figlie del conduttore. Il parto è previsto dopo l'estate. Dopo tanti anni passati in giro per il mondo come reporter di Sky Sport per la Formula 1, Masolin si è stabilita a Milano diventando in volto della Champions League per la stessa emittente.