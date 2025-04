Nanni Moretti colpito da infarto: è in terapia intensiva

Nanni Moretti è stato colpito da un infarto. Il popolare attore e regista è stato trasportato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 2 aprile, all' Ospedale San Camillo di Roma. E' stato operato d'urgenza e dopo l'intervento è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva chirurgica, dove è sotto osservazione da parte del personale sanitario.

Moretti, sei mesi fa il primo malore

Moretti, 71 anni, era stato già colto da un malore circa sei mesi fa. Fu colpito da un infarto il 1 ottobre scorso, alla vigilia della presentazione del suo film "Vittoria", programmata a Napoli. Il regista inviò un videomessaggio al pubblico in sala, scherzando sul suo malore e rassicuarndo tutti sulle sue condizioni. "Mi dispiace non essere lì con voi, ma non sto bene. Starò meglio, tornerò presto", disse nel messaggio.