La donna con la lingua più lunga del mondo: dimensioni e cosa può fare

È Chanel Tapper la donna con la lingua più lunga del mondo. Quasi 10 centimetri, precisamente 9,75. Grazie a questo "dono", la trentaquattrenne californiana, detentrice dal 2010 del Guinness World Records, come ricorda il The Guardian, può toccare la punta del naso e addirittura il mento, persino sollevare un cucchiaio. Ma ha anche il potere di spaventare le persone facendole urlare di terrore quando si rendono conto che hanno davanti una lingua che è più lunga di una lampadina di medie dimensioni o di una carta di credito. "Le persone urlano per lo shock o per l'orrore, e per me questo è molto divertente", ha dichiarato Chanel. Più di qualcuno sui social l'ha paragonata al viscido e immaginario cattivo della Marvel Comics, Venom, ma lei non si è mai mostrata turbata. Anzi, il riconoscimento le ha dato la possibilità di viaggiare all'estero e, in uno di questi viaggi, a Milano, fotografata con la lingua dipinta di blu e verde, ha addirittura partecipato alla campagna 'Welcome Successful Living' del marchio Diesel.