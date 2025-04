Re Carlo in Italia dopo il ricovero: la verità sul cancro svelata solo ora

Perché Re Carlo è in Italia: il motivo del viaggio

Nonostante il recente ricovero in ospedale non ha annullato il suocon la. Sarà nel nostro Paese dal 7 al 10 aprile, dividendosi. Il monarca è però ancora in lotta contro il, scoperto un anno fa. Quali sono le sue reali condizioni di salute? Il Mirror, citando fonti interne alla royal family, riferisce che il Re èdimostrando grande forza dopo essere stato nelle mani dei medici per più di un anno. "Tutti hanno visto negli ultimi giorni che il Re è in gran forma e non si è lasciato turbare dalla sua recente battuta d'arresto", hanno aggiunto le stesse fonti, minimizzando i temuti effetti collaterali del trattamento e l'effetto che potrebbero aver avuto sull'. Sembra quindi che il 76enne si sia lasciato alle spalle i problemi segnalati dai media britannici settimane fa. "L'Italia non è mai stata in dubbio, ma il riposo di Sua Maestà ha permesso di prendersi una pausa e rallentare, anche se solo per un paio di giorni", hanno aggiunto persone vicine a Charles.

Re Carlo è in Italia con l’obiettivo di rafforzare i legami storici tra il Regno Unito e il Bel Paese. Questa è la 17esima visita ufficiale del sovrano inglese e rappresenta il suo primo viaggio all’estero del 2025, mentre continua le cure per il cancro. La visita, dal forte valore simbolico, assume un’importanza chiave per le relazioni diplomatiche tra le due nazioni, sottolineando l’impegno del sovrano nel mantenere vivi i rapporti culturali e istituzionali, nonostante le sfide personali legate alla salute. Carlo e Camilla dovranno fare i conti con una fitta agenda, dalla quale però è stata annullata la visita in Vaticano e l'incontro con Papa Francesco a causa delle condizioni del Pontefice.

Il programma dal 7 al 10 aprile:

7 Aprile: arrivo a Roma Ciampino nel pomeriggio

8 Aprile: In mattinata i reali incontreranno il Presidente Mattarella al Quirinale e visiteranno l'Altare della Patria. Nel pomeriggio è prevista la visita al Colosseo e a seguire ci sarà un incontro con la comunità britannica a Villa Wolkonsky.

9 Aprile: in mattinata Re Carlo III incontrerà Giorgia Meloni a Villa Pamphilj prima di un impegno al Mattatoio, mentre la Regina andrà in una scuola in merito a un'iniziativa del British Council. Nel primo pomeriggio l'intervento in Parlamento (riunito in seduta comune), mentre la sera ci sarà la cena di Stato al Quirinale.

10 Aprile: il Re e la Regina si sposteranno a Ravenna dove, nel primo pomeriggio, visiteranno la Tomba di Dante. A seguire: San Vitale e Galla Placidia (Re), Museo di Byron (Regina), evento in municipio e partecipazione al Festival dell'Emilia Romagna. In giornata è previsto il rientro in Inghilterra.

Carlo e Camilla in Italia: anniversario di nozze a Roma

La visita di Re Carlo e Camilla a Roma comprende una giornata molto speciale: il loro ventesimo anniversario di nozze. L'allora principe di Galles e l'ex signora Parker Bowles si sono sposati il 9 aprile del 2005 alla Guildhall del castello di Windsor.