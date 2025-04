Claudio Amendola piange al funerale di Fassari: il ricordo meraviglioso

Addio ad Antonello Fassari. L'attore, noto ai più per il ruolo di Cesare nella serie tv I Cesaroni, è morto all'età di 72 anni a causa di una malattia. I funerali si sono tenuti martedì 8 aprile a Roma e tra i tanti presenti, accorsi a dare l'utimo saluto all'interprete romano, c'era anche Claudio Amendola. I due hanno condiviso per tanti anni il set della fiction Mediaset e sono diventati subito amici. Anzi, fratelli. Non di sangue, ma fratelli. Per Claudio è stato impossibile trattenere le lacrime. "Un dolore grandissimo - ha detto con la voce rotta Amendola ai giornalisti presenti alla Chiesa degli artisti in Piazza del Popolo - Immenso, a cui non ero preparato. Mi stavo preparando ma non ero pronto ancora. Insomma, è molto difficile, è molto complicato in questi giorni per tutti noi che stiamo girando la nuova stagione dei Cesaroni. La concomitanza è incredibile. Da una parte però mi fa sorridere perché Antonello ci avrebbe sorriso. Sto aspettando il momento in cui mi tornerà il sorriso perché sono sicuro che Antonello sta sorridendo". Poi ha aggiunto: "Sto aspettando il momento in cui mi tornerà il sorriso perché sono sicuro che lui sta sorridendo. Ce la metterò tutta. Una bella botta, un amico straordinario. Era l'amico con cui avrei voluto invecchiare e invece no. Il nostro rapporto era di fratellanza, avevamo una confidenza che va al di là dell'amicizia".