Resuscitato il metalupo estinto 12mila anni fa e che ha ispirato Game of Thrones

La Colossal Biosciences, azienda americana, ha raggiunto un traguardo fino ad oggi impensabile: la de-estinzione di una specie estinta. A essere "resuscitati" sono stati esemplari di dire wolf, conosciuto anche come lupo terribile, un'antica specie di lupo che si è estinta 12mila anni fa: queste creature sono divenute particolarmente celebri grazie alla serie tv Game of Thrones (Il Trono di Spade). Il metalupo era l'emblema della famiglia Stark. Il lavoro degli scienziati è durato oltre dieci anni: hanno ricostruito il genoma dell'animale partendo da ritrovamenti di DNA in fossili risalenti a 11.500 e 72.000 anni fa. Poi hanno usato dei cani come madri surrogate e riscritto il codice genetico del lupo grigio per adattarlo a quello ricostruito del dire wolf. Sono così nati Romolo e Remo, i primi due esemplari a vivere dopo più di dieci millenni. L'azienda ha anche reso possibile guardare la crescita dei cuccioli attraverso il proprio canale YouTube, dove si potrà seguire passo passo la vita dei due piccoli lupi, ma anche quella della terza sorellina: Khaleesi (chiamata così in onore di uno dei personaggi di Game of Thrones, ovvero Daenerys). Un risultato che Colossal Bioscenses sta cercando di raggiungere anche con altre specie, come il dodo e il mammuth lanoso.