L'uomo quasi ucciso da un fulmine rivela cosa succede dopo la morte

Ci sono molte teorie e credenze sull'aldilà. Ora un uomo, dopo essere sopravvissuto ad un'esperienza di pre-morte, consiglia di non temere la morte. Il marine e imprenditore Dannion Brinkley è stato colpito da un fulmine nel 1975. "Mi ha colpito il lato della testa, sopra l'orecchio, e poi è sceso lungo la spina dorsale", ha raccontato il 74enne a KLAS. Dannion, del Nevada negli Stati Uniti, ha ammesso di essere stato dichiarato morto dai medici ma si è svegliato mezz'ora dopo in obitorio. Brinkley sostiene che durante quei 30 minuti la sua coscienza "ha viaggiato attraverso un tunnel", dove ha incontrato un essere spirituale di luce e ha visto un lungo flashback di tutta la sua vita. E poi, in un lampo, è tornato nel suo corpo gravemente ferito. Gli ci sono voluti infatti due anni per tornare a camminare. Qualche tempo dopo ha avuto un'altra esperienza di pre-morte. Nel 1989 si è sottoposto ad un intervento a cuore aperto e in quell'occasione si è "ritrovato in una città di cristallo" e si è riunito "agli istruttori angelici" che gli avrebbero insegnato ad usare i suoi nuovi "doni psichici e spirituali per aiutare i morenti e i disperati". Proprio per questo oggi Dannion dedica il suo tempo ai pazienti terminali per aiutarli a non temere la morte.