La gravidanza di Federica Pellegrini: "Io incinta? Fatemi uscire dal tunnel"  

Secondo figlio in arrivo per Federica Pellegrini ? La Divina è di nuovo incinta? L'indiscrezione ha fatto il giro della rete dopo che l'ex nuotatrice ha condiviso una foto in cui mostra un pancione e appare anche la sua cagnolina. Sui social la Pellegrini ha spiegato l'equivoco: "Ragazzi, la pancia non è mia". È infatti quelal della sua carissima amica Martina Carraro, che è in dolce attesa. Oltre al suo commento, anche quello del marito Matteo Giunta "Io non c'entro nulla" e dell'opinionista Rosella Erra "Io già a pensare che fosse stata concepita durante Ballando con le stelle". Intervistata da La Repubblica Fede ha chiarito il suo pensiero riguardo ad un'altra dolce attesa: "Per adesso non ci penso minimamente. Tutte le illazioni sulle mie presunte pance sono false. E poi prima fatemi uscire dal tunnel: Matilde è già bella tosta, molto più di me, caratterialmente è parecchio forte e questo non mi dispiace, ma richiede molte energie". E sulla primogenita Matilde ha ammesso che "le piace l’acqua. Da qui a fare la nuotatrice ce ne passa, anche se ne sarei contenta. Ma so che convivere con questo nome non sarà semplice . Matilde Giunta Pellegrini, ha il doppio cognome".

Federica Pellegrini e il rapporto con la figlia Matilde

Non sappiamo se la figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta diventerà una campionessa in futuro ma di certo ha iniziato a stare in acqua da subito, fin da quando era una neonata. Come rivelato in passato dalla stessa Divina, dopo il parto (avvenuto a gennaio 2024) la bimba è stata portata in vasca perché "i neonati vengono dall’acqua ed è importante mantenere questo feeling subito. Di sicuro Matilde saprà nuotare, poi farà quello che vorrà". Parole che lasciano intendere l’intenzione di lasciare la piccola libera di scegliere sia un eventuale sport diverso dal nuoto, sia di non seguire una carriera sportiva. Una decisione sulla quale non influisce neanche la casualità dell’anno di nascita: Matilde è nata nell'anno delle Olimpiadi di Parigi, mentre Federica nel 1988, anno di Seul. "In tanti nascono nell’anno olimpico e poi non fanno sport. Non è matematico", ha sottolineato la Pellegrini, per poi aggiungere: "Insegnerò a mia figlia ad essere una combattente. Penso sia la chiave per qualsiasi cosa voglia fare".