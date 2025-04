L'eredità di Bill Gates: "Ai miei figli solo l'1% del patrimonio"

Bill Gates lascerà ai figli solo l'1% del suo ingente patrimonio. Questa decisione nasce dal suo desiderio di garantire che i suoi figli raggiungano il proprio successo da soli, piuttosto che ereditare semplicemente la ricchezza del padre. In un’intervista rilasciata al podcast Figuring out with Raj Shamani, l’imprenditore ha chiarito la sua posizione, sottolineando come questa decisione sia parte di un principio educativo ben preciso: “I miei ragazzi hanno ricevuto una fantastica educazione e tante opportunità, ma erediteranno meno dell’1% della mia ricchezza. Non farei loro un favore se gliene dessi di più”, ha spiegato. Per Gates, infatti, i figli devono avere la libertà e la responsabilità di costruirsi una vita e un successo autonomamente, senza il peso dell’ immensa fortuna del padre . Bill Gates ha sempre sostenuto che la ricchezza vada redistribuita in modo responsabile. Con la Bill & Melinda Gates Foundation, fondata insieme all’ex moglie, ha già devoluto decine di miliardi per cause sanitarie, educative e ambientali. “Voglio dargli l’opportunità di non essere oscurati dall’incredibile fortuna e dalla buona sorte che ho avuto io”, ha aggiunto, spiegando che chi ha beneficiato di tanto nella vita ha anche il dovere morale di restituire. Per questo Gates ha dichiarato di voler destinare il grosso della sua ricchezza al bene collettivo, tramite la sua fondazione filantropica.

Il patrimonio di Bill Gates e quanto riceveranno i suoi figli

Il patrimonio di Bill Gates, 69 anni, andrà dunque a finire al di fuori del nucleo familiare, che invece ne riceverà l’1%; una percentuale che, in rapporto a un impero economico di 160 miliardi di dollari (146 miliardi di euro), corrisponde a 1,6 miliardi di dollari (approssimando 1,5 miliardi di euro). La lista dei miliardari mondiali del 2025 stilata da Forbes ha piazzato Gates al 13° posto tra gli uomini più ricchi del mondo mentre Elon Musk è in cima alla lista con 342 miliardi di dollari (oltre 300 miliardi di euro). L'idea di lasciare che i figli trovino la propria strada invece di accumulare ricchezze dinastiche non è un'esclusiva di Bill Gates. Anche Laurene Powell Jobs, moglie del defunto Steve Jobs, ha annunciato che non trasmetterà ai figli la ricchezza ereditata dal fondatore di Apple. Ha spiegato che Jobs non è mai stato interessato a costruire un'eredità generazionale di ricchezza, concentrandosi invece sull'utilizzarla efficacemente per "elevare individui e comunità in modo sostenibile". Anche il creatore di Amazon Jeff Bezos ha espresso desideri simili, impegnandosi a donare la maggior parte della sua ricchezza in beneficenza anziché lasciarla ai figli.

Chi sono i figli di Bill Gates

Bill Gates ha avuto dall'ex moglie Melinda tre figli: Jennifer, Rory e Phoebe.

Jennifer Katharine Gates, la figlia maggiore di Bill e Melinda, è nata il 26 aprile 1996. Ha conseguito un master in salute pubblica presso la Columbia University e una laurea in biologia umana presso la Stanford University. Nel maggio 2024 si è laureata presso la Icahn School of Medicine del Mount Sinai, prima di iniziare la specializzazione in pediatria al Mount Sinai. Oltre a essere un medico, Jennifer è pure una cavallerizza professionista di salto a ostacoli che gareggia da anni. Ha sposato il suo collega amazzone Nayel Nassar: dalla loro unione sono nate Leila, nel 2023, e Mia, nel 2024.

Rory John Gates, l'unico figlio maschio di Bill Gates, è nato il 23 maggio 1999. È stato chiamato così in onore del defunto amico di Melinda, John Neilson, morto di cancro. Rory si è laureato all'Università di Chicago nel giugno 2022, conseguendo una doppia specializzazione e un master in quattro anni. Attualmente sta conseguendo un dottorato di ricerca presso l'Institute of World Politics ed è analista per la Commissione per la Guerra in Afghanistan, come riportato su LinkedIn. Nel 2017, Melinda ha scritto un saggio per TIME in cui descriveva Rory come "compassionevole e curioso", oltre che "intelligente e colto". Ha anche affermato che uno dei tratti di cui va più orgogliosa è il fatto che lui sia un femminista. "In 18 anni di conversazioni, osservazioni acute e azioni quotidiane, ha dimostrato di credere che la parità di genere sia qualcosa per cui vale la pena lottare", ha scritto. "Quando parliamo di questi temi a tavola, lui (e i suoi amici!) hanno molto da dire".

Phoebe Adele Gates, la terzogenita di Bill Gates, è nata il 14 settembre 2002. Phoebe si è laureata alla Stanford University nel giugno 2024 ed ha svolto uno stage presso British Vogue. Condivide con il padre la passione per la lettura: John Green è uno dei loro scrittori preferiti. Phoebe e la sua compagna di stanza al college, Sophia Kianni, hanno lanciato il podcast The Burnouts nell'ambito dell'Unwell Network di Alex Cooper nell'aprile 2025. Le due sono anche le cofondatrici di Phia, una piattaforma di moda sostenibile. Per quanto riguarda la sua vita privata, Phoebe attualmente frequenta Arthur Donald, il nipote di Paul McCartney.