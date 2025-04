Elicottero caduto a New York, chi era il dirigente Siemens morto e cosa c'entra il Barcellona

Tragedia aerea a New York, dove sei persone sono morte nella caduta di un elicottero che stava sorvolando il fiume Hudson. Si tratta del pilota e dei cinque passeggeri a bordo: Agustin Escobar, amministratore delegato di Siemens Spagna , la moglie Merce Camprubi Montal e i loro tre figli di quattro, cinque e undici anni. Nell'incidente è morto anche il pilota 36enne dell'elicottero Bell 206 della società New York Helicopters, che non è stato ancora identificato. Tutta la famiglia era salita a bordo dell'elicottero per osservare più da vicino la Statua della Libertà, Central Park e il fiume Hudson. Secondo le immagini condivise dai media, la famiglia era emozionatissima quando ha saputo che stava per sorvolare l'area di Manhattan. L'aereo era in cielo da 15 minuti quando un forte rumore ha avvertito i passeggeri che stava per accadere qualcosa di inaspettato. Secondo alcune segnalazioni, il rotore si sarebbe staccato dalla struttura dell'aereo, facendo precipitare l'elicottero, un Bell 206L-4 LongRanger IV gestito dalla New York Helicopter Tours, nel fiume. Era il sesto volo che l'aereo effettuava quel giorno. Sia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che il sindaco della città, Eric Adams, hanno espresso le loro condoglianze alle famiglie delle vittime della tragedia.

Chi era Agustin Escobar, il dirigente Siemens morto

Classe 1975, lo spagnolo Agustin Escobar vantava più di 25 anni di esperienza nel conglomerato tecnologico. Da quando è entrato in Siemens nel 1998, dopo la laurea in Ingegneria Industriale presso la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) dell'Universidad Pontificia Comillas, il dirigente ha ricoperto vari incarichi nella divisione di automazione energetica dell'azienda, per poi diventare direttore della divisione di distribuzione energetica spagnola un decennio più tardi. Tra il 2010 e il 2014, il dirigente ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità nelle divisioni americane della Siemens, trasferendosi prima a New York e poi a Bogotà, in Colombia. Nel 2012 ha assunto la carica di amministratore delegato del settore infrastrutture e città per l'America Latina. Dopo quattro anni come CEO della divisione di gestione dell'energia nella stessa regione, Escobar è tornato a Siemens Spagna nel 2018. Agustin è nato a Puertollano, una cittadina della Castilla-La Mancha. A soli 17 anni ha lasciato la sua città natale con ambizione e una visione chiara: costruire una carriera internazionale basata sull'idea che la tecnologia debba essere al servizio della società. Nonostante la sua brillante carriera, Agustin non ha mai perso il legame con le sue radici. Raccontava spesso di come il ritorno in patria gli avesse portato gioia e pace e di come il ricongiungimento con la famiglia, gli amici e la terra che lo avevano formato lo avesse sempre riportato con i piedi per terra.

La moglie di Agustin Escobar e il legame con il Barcellona

La moglie di Escobar, Mercé Camprubí, era nipote dell'ex presidente del Barcellona Agustí Montal Costa, che guidò il club del Barcellona dal 1969 al 1977 e fu l'artefice dell'ingaggio di Johann Cruyff. Anche il suo bisnonno, Agustin Montal Galobart, fu presidente del club e ebbe un ruolo determinante nel rendere sicuro il terreno su cui oggi sorge il Camp Nou. Entrambi sono considerati tra i leader più visionari nella storia del Barcellona. Questa eredità potrebbe continuare con il fratello di Merce, Joan, che si starebbe preparando a sfidare Joan Laporta alle prossime elezioni presidenziali del club. Anche Mercé lavorava in Siemens come Responsabile marketing globale per Siemens Energy. Nata e cresciuta a Barcellona la donna ha lavorato, come il marito, negli Stati Uniti e in Colombia.