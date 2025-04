"Ognuno per conto suo": la decisione di William e Kate che scuote gli inglesi

Il Principe William e Kate Middleton di nuovo al centro della scena per una decisione che cambia le prospettive del loro regno futuro. L'erede al trono ha scelto un nuovo studio legale, Mishcon de Reya, per rappresentarlo. Questo studio ha rappresentato la Principessa Diana durante il suo divorzio dall'allora Principe Carlo, oggi Re. Questa assunzione rappresenta una "rottura esplicita con la tradizione della famiglia reale", che per decenni si è affidata ai servizi di Harbottle & Lewis e che faceva parte della storia reale. Questa mossa strategica è stata interpretata come un chiaro desiderio dell'erede al trono britannico di "fare a modo suo". Secondo le dichiarazioni rilasciate al Daily Mail da parte di Richard Eden, editorialista specializzato nella famiglia reale, William "non voleva continuare a rivolgersi agli avvocati del padre". Inoltre, fonti vicine al Principe affermano che il suo obiettivo è fare le cose in modo diverso rispetto a Re Carlo e che vuole essere percepito in questo modo. Tutto ciò non implica solo un cambiamento nella rappresentanza legale, ma simboleggia anche una possibile trasformazione nel suo futuro regno poiché quasi sicuramente cercherà di rompere con le pratiche consolidate all'interno della monarchia. Con questo cambio di rotta, William riafferma la sua volontà di guidare in modo diverso. Lo aveva già fatto nel 2023, quando decise di condividere pubblicamente il suo impegno per porre fine ai disagi dei senzatetto, sfidando le aspettative tradizionali. Ora, con questa decisione sugli avvocati, il suo desiderio di separare il suo percorso da quello del padre diventa ancora più chiaro.