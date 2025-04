Vittorio Sgarbi in ospedale, la compagna Sabrina: "Grazie per l’indimenticabile viaggio"

Ricoverato per una forte depressione, Vittorio Sgarbi è in condizioni "stabili", ma complesse. Al suo fianco la compagna, Sabrina Colle, che ha condiviso sui social un messaggio che ha emozionato tutti. "Myanmar, 20 anni fa…il paese che mi è rimasto dentro durante tutto questo tempo e il desiderio di ritornarci è sempre stato vivo da non permettermi di alimentare altre fantasie di viaggi segreti", è iniziato così il lungo post di Sabrina, a corredo di una foto insieme a Sgarbi. Ha continuato descrivendo quel sentimento come una sensazione che le è rimasta dentro e che non l'ha mai abbandonata, tanto da farle sperare che sarebbero tornati "alla quiete" che il Myanmar le aveva trasmesso "anche se per i suoi abitanti, la vita in quegli anni, non fu così rassicurante come lo fu per me". Ha poi concluso con una riflessione su quel luogo e con un ringraziamento al critico d'arte: "Il Myanmar ha perso la bellezza della sua architettura, la solennità dei suoi templi , ma la purezza della sua natura e la dolcezza del suo popolo mi faranno ritornare di nuovo sempre insieme a te. Grazie Vittorio per l'indimenticabile viaggio".