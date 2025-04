Elisabetta Gregoraci e il problema di salute: "Sono crollata, una persona mi ha lasciato sola"

Gli ultimi mesi sono stati complicati per Elisabetta Gregoraci, che è finita addirittura in ospedale. "Sono stata male, sono stata ricoverata. In quel periodo una persona non mi è stata accanto, ci sono rimasta male. Non sto parlando di Flavio Briatore, non stiamo insieme", si è sfogata la soubrette di Soverato a Verissimo. Non è chiaro se la frecciatina sia rivolta a Giulio Fratini, il suo ultimo fidanzato dal quale si è allontanata lo scorso autunno. Oggi l'imprenditore è legato ad Antonella Fiordelisi. La Gregoraci è invece ancora single. "Ora sto molto bene da sola. Ho avuto frequentazioni che sono durate anni, ogni storia è diversa e importante, ma alla fine erano persone che non andavano bene per me. In quelle circostanze è giusto lasciar andare", ha spiegato EliGreg a Silvia Toffanin. "Ho attraversato una fase particolare della mia vita, ho capito che mi devo voler bene. Il mio fisico mi ha detto di fermarmi, ora sto bene", ha aggiunto ripensando ai problemi fisici accusati diversi mesi fa, con un ricovero e terapie in ospedale.