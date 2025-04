Irma Testa a The Couple attacca Angela Carini: "Ha detto falsità"

In televisione si torna a parlare delle Olimpiadi di Parigi e del caso Imane Khelif. Irma Testa, la pugile concorrente del nuovo reality game Mediaset The Couple, ha fatto delle importanti rivelazioni sulla collega Angela Carini, non risparmiando un attacco in pieno regola. "Dopo tre mesi dalle Olimpiadi escono tanti articoli nel giro di poche ore dove lei dice ‘io sono stata abbandonata dalle mie compagne, che non mi sono state vicino’. Siamo passate come schifezze, ci ha fatto passare come quelle che le hanno fatto bullismo, io in primis. Nel mondo dello sport è una cosa ancora più orrenda", ha dichiarato la Testa durante una chiacchierata con gli altri partecipanti della trasmissione condotta da Ilary Blasi. Ha poi aggiunto: "Non potevo non rispondere, non si può far passare un’immagine falsa di questo genere. Io all’inizio mi sono detta ‘ok devo stare calma e fare finta di nulla’. Mi dicevano di riflettere e stare tranquilla, ma alla fine ho voluto dire come stavano davvero le cose con quella compagna. Ha detto cose false e assurde, non si poteva rimanere in silenzio. Io volevo denunciare tutti quelli che avevano pubblicato una roba del genere".