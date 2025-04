Baba Vanga, le profezie drammatiche del 2025 sono clamorose: le frasi virali

Sembrano vicine ad avverarsi nel 2025 le previsioni di Baba Vanga , la Nostradamus dei Balcani . La celebre sensitiva bulgara, diventata famosa per le sue profezie verosimilmente avverate negli scorsi anni, aveva parlato di terremoti devastanti , una nuova guerra in Europa e una crisi economica globale nel 2025.

Baba Vanga, nuove previsioni preoccupanti: le frasi virali

Le sue previsioni sembrano lentamente avverarsi. Dopo la morte di oltre 2mila persone nel Myanmar a causa delle terribili scosse di terremoto, si sono registrati altri fenomeni sismici tra cui uno di magnitudo 7,7 vicino alla Thailandia, ben quattro di magnitudo di 4,0 nel Nevada e anche la nazione oceanica di Tonga ha dovuto fare i conti con un terremoto di magnitudo 7,1. La situazione tra Russia e Ucraina rimane complicata e sembra avvicinarsi l'ipotesi di nuovi conflitti, mentre i dazi imposti da Donald Trump potrebbero portare ad una nuova crisi economica. Un contesto allarmante che ha fatto diventare virali le frasi di Baba Vanga per il timore che le profezie possano avverarsi.

Chi è Baba Vanga e le sue previsioni più celebri

Baba Vanga nacque il 31 gennaio 1911 in Bulgaria e morì l'11 agosto 1996 a causa di un cancro al seno all'età di 85 anni. Il suo nome di nascita era Vangelia Pandeva Gushterova e ricevette il soprannome di Nostradamus dei Balcani per le sue capacità divinatorie che le derivarono dalla cecità (perse la vista a 12 anni). Divenne una star per le sue previsioni, affermando di poter prevedere il futuro grazie a voci provenienti da "un'altra dimensione" che le spiegavano cosa sarebbe successo. Tra le sue previsioni più celebri ci sono lo tsunami indonesiano del 2004 e la caduta delle Torri Gemelle di New York.