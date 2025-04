Ryo Tatsuki, la Baba Vanga giapponese: la sua profezia è realtà. "A luglio cambierà tutto"

In tutto il mondo esistono diversi sensitivi che affermano di poter vedere il futuro e incoraggiano le persone a prendere precauzioni in base alle proprie percezioni. In Giappone, la fumettista Ryo Tatsuki è nota come la Baba Vanga del suo popolo, poiché le sono state attribuite diverse previsioni che, a detta dei suoi seguaci, si sarebbero avverate nel giro di pochi anni. A quanto pare la Baba Vanga giapponese avrebbe predetto la morte di Freddie Mercury nel 1991, il terremoto di Kobe nel 1995 e il catastrofico tsunami in Giappone nel 2011, solo per citare alcuni avvenimenti. Ryo Tatsuki ora lancia l'allarme per un possibile mega-tsunami nel luglio 2025. A quanto pare ha visto il mare "bollire" a sud del Giappone, il che è stato interpretato come il segnale di un'esplosione vulcanica sottomarina che potrebbe scatenare una distruzione di massa. Nel suo sogno, il centro dello tsunami si trovava in una regione a forma di diamante che collegava Giappone, Taiwan, Indonesia e Isole Marianne Settentrionali. Avrebbe visto anche figure simili a draghi muoversi verso quest'area e in particolare nella zona delle Hawaii.